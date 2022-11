Amazon, offerta lampo su microfono gaming PC e PS5: antipasto del Black Friday

In vista dell'arrivo del Black Friday 2022, i vari portali e-commerce si stanno adoperando per lanciare delle "offerte antipasto". In questo contesto, non può di certo mancare all'appello Amazon, che ha già avviato parecchie iniziative promozionali. Tra queste, si fa notare uno sconto lampo su un microfono da gaming per PC e PS5.

Più precisamente, il modello FIFINE USB viene adesso proposto a un prezzo pari a 35,69 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale di Amazon, in precedenza il costo del prodotto era di 46,99 euro. C'è dunque di mezzo un possibile risparmio del 24%, per uno sconto di 11,30 euro.

Da notare però che si tratta di un'offerta lampo lanciata il 15 novembre 2022, basata anche sulla richiesta e su poche ore di disponibilità. Questo significa che l'iniziativa promozionale potrebbe terminare da un momento all'altro, dunque se siete interessati potreste volerci dare un'occhiata rapidamente. In ogni caso, si fa riferimento a un microfono a condensatore da tavolo con design RGB che dispone di pulsante di silenziamento, filtro anti-pop e supporto antiurto. Può tornare utile anche per effettuare live streaming.

Si tratta insomma di un prodotto economico che può fare gola a diverse tipologie di utenti. In ogni caso, questo è un "antipasto" delle offerte che arriveranno nel prossimo periodo.