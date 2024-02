Amazon, offerta lampo sul robot aspirapolvere Dreame L20 Ultra: 199 euro in meno

Andando oltre allo sconto Amazon su Apple Watch Series 8, vale la pena approfondire altre iniziative promozionali lanciate dal noto store e-commerce. Tra queste, infatti, rientra un'offerta lampo sul robot aspirapolvere Dreame L20 Ultra Complete.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il robot aspirapolvere viene adesso proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy a un prezzo pari a 1.099,99 euro. Da Amazon si apprende che usualmente, invece, il prezzo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 1.299 euro (mentre il prezzo più basso recente, negli ultimi 30 giorni, era stato di 1.221,10 euro).

In parole povere, partendo dal costo consigliato, lo sconto è di 199,01 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alle prese con le pulizie di casa. Questo anche considerando che si fa riferimento a uno dei prodotti più completi del settore, che si può gestire in modo smart tramite l'applicazione Dreame Home.

La potenza di aspirazione è di 7.000 Pa, così come non manca un set di accessori per pavimenti e tappeti. Tuttavia, per maggiori dettagli in merito al prodotto coinvolto potreste magari voler consultare direttamente il nostro approfondimento su Dreame L20 Ultra, pubblicato a fine 2023. Per il resto, vale la pena notare che, dato che si fa riferimento a un'offerta lampo, avrete poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter eventualmente usufruire della promozione coinvolta.