Amazon, offerta lampo sull'alternativa all'aspirapolvere Dyson: 20% in meno fino a stasera

Oltre alle offerte su smartphone OnePlus, Amazon nella giornata odierna e solo fino a stasera propone un aspirapolvere senza fili al 20% in meno, un’alternativa al più blasonato Dyson che comunque non va sottovalutata. Vediamo tutti i dettagli.

L’aspirapolvere in questione è il Proscenic P11, venduto a 191,20 Euro al posto dei 239 Euro di listino, per uno sconto pari a 47,80 Euro ovvero il 20%. Ha una potenza di aspirazione di massimo 25000 Pa, motore brushless da 450W, display touch per gestire la potenza e controllare la ricarica della batteria rimovibile che ha tempi di ricarica pari a 150-200 minuti per passare da 0 a 100%. Non mancano tre livelli di aspirazione selezionabili e il cambiamento automatico della velocità se rivela superfici quali tappeti o divani; tra i gadget c’è anche il serbatoio con mop per aspirare e lavare contemporaneamente.

Il prodotto in questione viene venduto direttamente dal Proscenic Store ma viene spedito da Amazon, di conseguenza gode della consegna senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti iscritti a Prime, ma non della consegna in un singolo giorno. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. Ricordiamo che al momento della scrittura dell’articolo mancano circa 7 ore alla conclusione della promozione, dunque se siete interessati all’aspirapolvere Proscenic P11 vi consigliamo di effettuare l’acquisto in fretta.

Sempre su Amazon in queste ore è possibile trovare ancora smartphone OPPO, POCO e Realme con sconti fino al 36%.