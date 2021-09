Amazon, offerta lampo sull'alternativa al Dyson: aspirapolvere in promo per poco

Dopo aver trattato alcune offerte dedicate ai decoder per il digitale terrestre, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate da Amazon. Infatti, sul noto portale e-commerce è comparso uno sconto lampo legato a un aspirapolvere economico.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello INSE Aspirapolvere Senza Fili viene proposto a 93,49 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy e soci, solitamente il prezzo a cui verrebbe venduto il prodotto ammonterebbe a 109,99 euro. Questo significa che il possibile risparmio è del 15%, ovvero di 16,50 euro. Si scende inoltre sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro.

L'aspirapolvere senza fili coinvolto si propone come una sorta di alternativa low cost ai classici modelli di Dyson. Questi ultimi infatti solitamente hanno un prezzo ben più alto rispetto a quello proposto da Amazon per INSE Aspirapolvere Senza Fili (sì, anche in offerta un aspirapolvere Dyson in genere costa di più). In ogni caso, il modello low cost messo in sconto dal noto portale e-commerce dispone di un'autonomia stimata di 45 minuti, nonché di un design 6-in-1.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un prodotto di questo tipo e non vogliono spendere troppo. Ricordiamo tuttavia che quella lanciata da Amazon è un'offerta lampo, motivo per cui rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia (al momento in cui scriviamo è stata richiesta al 28%).