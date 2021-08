Amazon, offerta lampo sull'aspirapolvere robot Dreame D9 2 in 1 con Alexa

Dopo aver scovato il possibile errore di prezzo da Mediaworld, torniamo a parlare di offerte nel mondo della tecnologia. Oggi, fra le più interessanti troviamo senza dubbio una corposa riduzione di prezzo sull'aspirapolvere robot Dreame D9.

Questo prodotto rientra fra i sempre più diffusi robot 2 in 1, ovvero bivalenti e in grado di aspirare e lavare allo stesso tempo, grazie a una bacinella incorporata e un mop intercambiabile.

Oltre alle modalità classiche, venendo da scuola Dreame, naturalmente il D9 incorpora alcune delle più utili funzionalità dell'ultimo periodo, fra cui la mappatura laser a elevata precisione, in grado di individuare ostacoli senza sbatterci sopra con violenza, e numerose modalità di pulizia.

L'autonomia è di 150 minuti, garantiti da una batteria da 5200mAh, sufficienti per la pulizia approfondita di una casa ad ampia metratura. Ovviamente si tratta di un prodotto pensato per l'uso casalingo a 360 gradi dunque perfettamente in grado di eliminare non solo lo sporco ma anche i peli degli animali domestici.

La potenza dichiarata è di 3000Pa in aspirazione, mentre il serbatoio per le impurità ha un volume di 570ml.

L'aspirapolvere robot Dreame D9 2 in 1 viene proposta solitamente a un prezzo di 296 Euro. Solo per le prossime ore però, Amazon consente di approfittare di un'importante riduzione di prezzo che ci permetterà di averla a soli 238,99 Euro.