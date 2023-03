Amazon, in offerta una delle migliori tastiere Logitech per PC e Mac

Parallelamente agli sconti di Amazon sugli S23, il colosso di Seattle quest'oggi propone un'offerta molto interessante su una delle migliori tastiere del mercato, a marchio Logitech.

Si tratta della Logitech MX Keys, una tastiera retroilluminata QWERTY che viene proposta al super prezzo di 78,99 Euro, in calo del 41% rispetto ai 134,99 Euro di listino. Ma non è tutto, perchè inserendola nel carrello e finalizzando l'ordine si può godere di uno sconto aggiuntivo di 3,95 Euro che porta il totale a 75,03 Euro.

La tastiera si è contraddistinta per la sua precisione e stabilità, oltre che per il comfort garantito alle mani. Inoltre, è anche dotata di un sistema d'illuminazione intelligente che fa illuminare i tasti nel momento in cui le mani si avvicinano e regola la retroilluminazione adattandosi alle condizioni di luce.

Garantito il supporto multi-device e multi-OS via Bluetooth: è possibile connettere tre dispositivi in un unico colpo ed in contemporanea, che siano Windows, macOS, Linux, iOS o Android. La ricarica avviene tramite la porta USB-C e l'autonomia è garantita fino a 10 giorni con ricarica completa che diventano 5 mesi con la retroilluminazione disattivata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.