Amazon: OFFERTA A TEMPO su notebook ASUS da 15 pollici con RTX 3050

C’è spazio anche per i laptop tra le offerte Amazon della giornata odierna. Il colosso di Seattle infatti consente di portare a casa a prezzo ridotto un computer ASUS a marchio ZenBook ad un prezzo molto interessante.

L'ASUS ZenBook Pro 15 OLED, infatti, è disponibile a 1249 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì prossimo per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 58 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, con possibilità di effettuare il pagamento in 12 mesi in rate da 104,09 Euro al mese.

La configurazione in questione è dotata di schermo da 15,6 pollici Touch OLED FHD Glossy, processore AMD Ryzen 7 5800H, 16GB di RAM, SSD PCIE da 512GB, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria dedicata GDDR6 e Windows 11 Home come sistema operativo.

