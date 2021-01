Amazon, in offerta da oggi tanti TV Sony 4K HDR del 2020

A poche ore dalla presentazione dei nuovi TV Sony 2021, Amazon propone a prezzo ridotto tanti modelli di televisori dello scorso anno. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti TV Sony - Amazon

Sony KD55X7055PBAEP, Smart Tv 55 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020) [Classe di efficienza energetica A]: 599 Euro (899 Euro)

Sony KD55XH8096PBAEP, Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Nero, Modello 2020) [Classe di efficienza energetica A]: 739 Euro (801,86 Euro)

Sony KD43X7055PBAEP, Smart Tv 43 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020) [Classe di efficienza energetica A]: 559 Euro (749 Euro)

Sony KD65X7055PBAEP, Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020) [Classe di efficienza energetica A]: 749 Euro (1.099 Euro)

Su tutti i modelli viene garantita la consegna veloce entro venerdì 15 Gennaio, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate.

Amazon osserva anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

Non abbiamo alcuna informazione in merito alla possibile data di scadenza delle promozioni, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.