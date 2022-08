Amazon: offerta a tempo su router AVM FRITZ!Box, risparmio del 26%

Parallelamente al forte sconto su un TV LG OLED su Amazon, il portale di e-commerce fondato a Seattle rilancia un modem router AVM FRITZ!Box in offerta. Purtroppo non si raggiunge il prezzo minimo storico, ma ci si avvicina oltrepassando il prezzo medio degli ultimi mesi del 2022.

Il router in questione è il seguente:

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano: 198,99 Euro (269,99 Euro)

Sebbene si tratti di una iniziativa etichettata come “Offerta a tempo” durante la sua ricerca nel catalogo Amazon, alla visita della pagina dedicata risulta mancare ogni riferimento a qualsiasi chiara durata della promozione. Pertanto, ci sentiamo di consigliarvi un acquisto rapido nel caso in cui siate interessati al prodotto.

Venendo agli altri dettagli dello sconto in atto, Amazon assicura la consegna senza costi aggiuntivi in un giorno ai clienti Prime e consente il pagamento a rate tramite il suo piano a 5 mensilità da 39,80 Euro al mese o, in alternativa, con piano Cofidis sempre a Tasso Zero.

Il router AVM FRITZ!Box 7590 è compatibile con la fibra di molti operatori e ha ben quattro porte LAN Gigabit per la connessione diretta con computer, TV o altri dispositivi di rete. Non mancano poi il centralino per 6 telefoni cordless e 2 porte a/b per collegare telefoni analogici, segreteria telefonica e fax.

