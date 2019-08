Amazon: in offerta un SSD Samsung ed una microSD SanDisk

Tante offerte su Amazon in questa prima domenica di Agosto. La popolare piattaforma di e-commerce, infatti, propone diversi sconti su vari prodotti, in particolare sulle memorie esterne. Abbiamo scelto per voi due interessanti proposte che potrebbero risultare utili.

A 141,55 Euro è possibile portare a casa un SSD portatile Samsung da 1 terabyte, con attacco USB 3.1 Type-C. Nella scheda è presente il prezzo di 149 Euro, ma del check out il sistema provvederà a farvi risparmiare 7,45 Euro. Si tratta di un prezzo molto interessante per un SSD che garantisce una velocità di trasferimento fino a 540 MB/s, quasi 5 volte più veloce rispetto ad un hard disk esterno meccanico. Inoltre, è anche presente un sistema di protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia AES a 256 bit.

Sempre restando sul fronte delle memorie, Amazon propone a 18,99 Euro una scheda di memoria microSDXC da 128 gigabyte Sandisk, con adattatore. Si tratta della nuova versione, di classe A1 per le applicazioni ed in grado di garantire una velocità di trasferimento dati fino a 100 Mb/secondi. La certificazione A1, insieme alla classe di velocità UHS U1 garantisce anche ottime prestazioni a livello di registrazione e riproduzione filmati in Full HD.

Entrambi i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime.