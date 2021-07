Amazon, offerta a tempo su un ventilatore da collo con LED: perché sì

A un primo sguardo poco attento potrebbero sembrare delle cuffie da utilizzare in un Silent Party non propriamente sobrio. Tuttavia, in realtà basta concentrarsi (un po'come nelle illusioni ottiche) e si nota che i "padiglioni" non sono altro che delle ventole con LED. Sì: Amazon ha messo in sconto un ventilatore da collo.

In particolare, il prodotto viene venduto a 12,74 euro tramite rivenditori. Lo sconto è dunque pari al 15%, in quanto in precedenza, stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il prezzo era di 14,99 euro. Tuttavia, non è finita qui: passando il mouse sopra alla voce "Promozione disponibile", abbiamo notato che c'è un ulteriore sconto a seconda del numero di pezzi acquistati.

Più precisamente, il risparmio è del 5% per 2 pezzi, del 7% per 4 pezzi e del 10% per 10 pezzi. Tra l'altro, si possono scegliere anche varie colorazioni, come potete vedere nella pagina di Amazon relativa alla promozione. Se siete indecisi, non preoccupatevi: a quanto pare avete tempo fino al 31 agosto 2022 (data di scadenza dell'iniziativa).

Insomma, a volte su Amazon si trovano oggetti particolarmente "atipici". In ogni caso, l'autonomia stimata è pari a 2 ore in velocità 3, 4 ore in velocità 2 e 6 ore in velocità 1. Insomma, che siate realmente interessati ad acquistare il prodotto o ci sia solamente curiosità, probabilmente un sorriso è comparso sul vostro viso in questo clima estivo (in cui ogni tanto è bene "staccare" un po').