Amazon, al via le offerte di fine anno: tanti sconti fino al 31 Dicembre 2022

In risposta alle offerte di Capodanno di Unieuro, anche Amazon oggi lancia il suo volantino di fine anno, con le "Offerte di fine anno" che saranno disponibili fino al 31 Dicembre 2022 su tantissimi prodotti.

È possibile accedere alle promozioni direttamente sulla pagina dedicata alle offerte di fine anno targate Amazon.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata, gli sconti abbracciano tantissimi prodotti d'elettronica e non: è presente una sezione appositamente dedicata ai dispositivi Amazon che permette di filtrare gli sconti mostrando solo quelli sui prodotti Echo e simili, ma non mancano le offerte lampo e quelle a meno di 20 Euro. Per quelli che vogliono approfittarne ed accedere agli sconti più corposi, è possibile cliccare su "offerte con -25% di sconto o più" per accedere immediatamente alle offerte più convenienti.

Ovviamente le stime di spedizione e consegna variano a seconda del prodotto scelto, e come sempre consigliamo di verificare direttamente nella pagine dedicate prima di procedere con l'ordine.