Amazon, via alle offerte anticipate sui dispositivi Alexa: in sconto gli Echo

Nel giorno in cui Amazon annuncia il secondo Prime Day del 2022, che andrà in scena ad Ottobre, debuttano anche le "Offerte Anticipate" sui prodotti Alexa, ed è innegabile tra gli assoluti protagonisti ci siano anche i dispositivi della gamma Echo.

Sconti sugli Echo su Amazon

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 17,99 Euro (49,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 17,99 Euro (49,99 Euro) Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 34,99 euro (84,99 Euro)

| Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 34,99 euro (84,99 Euro) Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio: 74,99 Euro (129,99 Euro)

| Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio: 74,99 Euro (129,99 Euro) Echo (4ª generazione) - Audio di alta qualità - Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa: 59,99 Euro (99,99 Euro)

- Audio di alta qualità - Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa: 59,99 Euro (99,99 Euro) Echo Studio - Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa: 149,99 Euro (199,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa: 149,99 Euro (199,99 Euro) Echo Auto - Porta Alexa in auto con te: 29,99 Euro (59,99 Euro)

- Porta Alexa in auto con te: 29,99 Euro (59,99 Euro) Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 64,99 Euro (109,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il pagamento anche in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero.