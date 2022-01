Amazon: offerte su auricolari e cuffie wireless Sony, anche al prezzo più basso di sempre

Che grande giornata di offerte su Amazon! Se da una parte iPhone 13 raggiunge il prezzo minimo storico grazie a un taglio di prezzo di 246 Euro, dall’altra è possibile trovare per oggi e altri 11 giorni cuffie e auricolari wireless Sony a prezzi interessanti. Un modello di fascia alta è al prezzo più basso di sempre!

Sconti Amazon su cuffie e auricolari wireless Sony

Sony WH-CH510 - Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Nero: 27,99 Euro

- Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Nero: 27,99 Euro Sony Wh-Ch710N - Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero): 89,90 Euro

- Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero): 89,90 Euro Sony WH-1000XM4 - Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 315 Euro

- Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 315 Euro Sony WF-XB700 - Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 59,99 Euro

- Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 59,99 Euro Sony WF-C500 - Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Nero): 68,99 Euro

- Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Nero): 68,99 Euro Sony WF-1000XM3 - Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero): 109 Euro

- Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero): 109 Euro Sony WF-1000XM4 - Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero): 194,99 Euro

A trovarsi al prezzo più basso di sempre sono le Sony WF-1000XM3, cuffiette True Wireless che scendono per 11 giorni del 25% rispetto al listino. Riteniamo doveroso segnalare, però, anche le Sony WF-XB700 al 60%, sebbene non si tratti del loro minimo storico.

Vendita e spedizione spettano entrambe ad Amazon, che consegnerà il prodotto gratuitamente ai clienti Prime. Non sempre, tuttavia, ci sarà la consegna in un giorno. Infine, segnaliamo la possibilità di completare il pagamento a rate nel caso dei dispositivi oltre i 100 Euro.

In conclusione ricordiamo che è disponibile in Italia in preordine il nuovo Echo Show 15.