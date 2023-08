Amazon, offerte bollenti su Echo Dot e Echo Pop: sono in sconto a metà prezzo!

Dopo che Amazon ha scontato le Fire TV Stick appena in tempo per l'inizio del Campionato di Serie A, l'ecommerce di Jeff Bezos propone anche Echo Pop, Echo Dot e Echo Dot con orologio in offerta: il prezzo dei tre altoparlanti smart con Alexa integrata si è più che dimezzato!

In particolare, Echo Pop costa il 55% in meno, con un prezzo di soli 24,99 Euro contro i 54,99 Euro di listino. L'altoparlante intelligente di Amazon è disponibile nelle colorazioni Antracite, Bianco Ghiaccio, Verde Petrolio e Lavanda, nonché in bundle con la smart plug di Meross e con la lampadina TP-Link Color. Per chi non lo sapesse, Echo Pop è un altoparlante compatibile con Alexa e capace di riprodurre la vostra musica via Wi-Fi e Bluetooth a partire da Amazon Music, Spotify e Apple Music.

Invece, Echo Dot di 5° generazione cosa il 42% in meno, per un prezzo di 34,99 Euro (contro i 59,99 Euro di listino). Anche in questo caso, si tratta di un altoparlante intelligente configurabile tramite Wi-Fi e Bluetooth, nonché compatibile con Alexa e con i principali servizi di streaming musicale. Disponibile nelle tinte Antracite, Bianco Ghiaccio e Blu Notte, Echo Dot 5 è la soluzione perfetta per chi vuole rendere più "intelligente" la propria casa con Alexa.

Infine, anche Echo Dot 5 con Orologio è in offerta, con un ribasso che questa volta è pari al 36%: il dispositivo scende così da 69,99 Euro a 44,99 Euro nelle colorazioni Antracite, Bianco Ghiaccio e Blu Notte. Potete inoltre acquistare il device in combinazione con una smart plug di Meross, con una base con batteria integrata o con una lampadina TP-Link Color.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!