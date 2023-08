Amazon, che offerte per la casa smart! Crolla il prezzo di Ring Intercom

Non solo eero Pro 6E è in sconto su Amazon: il colosso dell'ecommerce di Seattle, infatti, sembra aver dedicato la giornata di oggi, giovedì 17 agosto, alla casa smart. Per esempio, in offerta troviamo anche tantissimi dispositivi della linea Ring, tra cui il kit Ring Alarm da cinque pezzi e il Ring Intercom.

Partiamo proprio con quest'ultimo, perché Ring Intercom è scontato del 38% su Amazon: il campanello smart, infatti, scende da un prezzo di 129,99 Euro ad uno di soli 79,99 Euro. Prima di acquistarlo, però, verificate che il vostro citofono sia compatibile con il sistema smart di Ring: la procedura è semplicissima e può essere svolta direttamente dalla pagina Amazon del prodotto.

Al 28% in meno del MSRP, invece, abbiamo kit Ring Alarm da 5 pezzi, che comprende la pulsantiera digitale per l'allarme, il Ring Intercom e tre sensori da posizionare in casa o fuori casa. Il bundle viene venduto a 179,99 Euro, contro un prezzo consigliato di 249,99 Euro: nel prezzo è incluso anche il montaggio assistito, che però è opzionale. Anche i kit Ring Alarm a 7 e da 10 pezzi sono in offerta: il primo vi costerà 209,99 Euro, contro i 311,97 di listino, mentre il secondo sarà vostro a 259,99 Euro, contro i 399,94 Euro di partenza.

Se invece siete alla ricerca di alcuni prodotti singoli a marchio Ring, in offerta per voi c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco l'elenco dei dispositivi scontati:

Ring Stick Up Cam , la telecamera di sicurezza HD a batteria con sistema di comunicazione bidirezionale, in vendita a 69,99 Euro (contro un MSRP di 99,99 Euro)

, la telecamera di sicurezza HD a batteria con sistema di comunicazione bidirezionale, in vendita a 69,99 Euro (contro un MSRP di 99,99 Euro) Ring Video Doorbell , il videocitofono con video in HD a 1080p e rilevazione avanzata del movimento, in vendita a 69,99 Euro (contro un MSRP di 99,99 Euro)

, il videocitofono con video in HD a 1080p e rilevazione avanzata del movimento, in vendita a 69,99 Euro (contro un MSRP di 99,99 Euro) Ring Indoor Camera , la videocamera di sicurezza plug-in per interni di seconda generazione che gira in HD a 1080p, in vendita a 44,99 Euro (contro un MSRP di 59,99 Euro)

, la videocamera di sicurezza plug-in per interni di seconda generazione che gira in HD a 1080p, in vendita a 44,99 Euro (contro un MSRP di 59,99 Euro) Ring Video Doorbell Pro, il videocitofono con alimentatore plug-in e video in HD a 1080p, in vendita a 99,99 Euro (contro un MSRP di 179,99 Euro)

Proprio il Ring Video Doorbell Pro è scontatissimo su Amazon, dal momento che il suo prezzo è sceso addirittura del 40% rispetto al valore di listino.

