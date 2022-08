Amazon, le offerte del momento su gamma iPhone 13: c'è anche il Pro Max

Dopo avervi proposti alcune tastiere da gaming Logitech in offerta su Amazon, con l’avvio di una nuova settimana ritorniamo sul portale di -e-commerce gestito da Andy Jassy per vedere quali sono le migliori promozioni del momento. Tra le tante, eccovi gli sconti sulla gamma iPhone 13.

L’ultima serie di smartphone top di gamma della Mela è attualmente in promozione su Amazon, seppur non a prezzi fantastici. In nessun caso si tocca il minimo storico, ma si tratta comunque di risparmi che potrebbero interessare a qualche fan del gigante di Cupertino:

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro: 790,20 Euro

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte: 939 Euro

– Mezzanotte: 939 Euro Apple iPhone 13 Pro (128 GB) - Azzurro Sierra: 1.139 Euro

Apple iPhone 13 Pro Max (128GB) – Grafite: 1.199 Euro

Il risparmio migliore riguarda l’iPhone 13 base, venduto a 120 Euro in meno rispetto al listino. In tutti i casi è Amazon a occuparsi di vendita e spedizione e garantisce la consegna in un giorno ai clienti Prime. Il pagamento, invece, potrà essere effettuato in unica soluzione o in 12 rate mensili a Tasso Zero con la stessa Amazon; altrimenti, è possibile optare per il piano a rate di Cofidis.

Facciamo notare, infine, che AppleCare+ può essere acquistato a parte selezionando l’opzione apposita sotto i vari colori disponibili o, altrimenti, nella sezione dedicata alla protezione aggiuntiva sotto il pulsante “Acquista ora”.

Nel pomeriggio odierno abbiamo notato anche il rinnovo dei Mega Sconti da Mediaworld fino al 17 agosto.