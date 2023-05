Amazon, offerte di Giugno su Fire TV, Echo e Blink

Giugno 2023 prende il via domani, ma nel frattempo Amazon si è già portata avanti con il lavoro ed ha lanciato le offerte su tanti prodotti del proprio listino basati su Alexa. In offerta infatti è possibile acquistare Fire TV Stick, ma anche gli Echo e le telecamere intelligenti per la sorveglianza domestica del brand Blink.

Di seguito i dettagli.

Fire TV Stick , telecomando vocale Alexa, controlli per la TV e accesso a migliaia di film ed episodi di serie TV: 29,99 Euro (44,99 Euro)

, telecomando vocale Alexa, controlli per la TV e accesso a migliaia di film ed episodi di serie TV: 29,99 Euro (44,99 Euro) Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 34,99 Euro (69,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 34,99 Euro (69,99 Euro) Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa | Antracite: 39,99 Euro (64,99 Euro)

| Altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa | Antracite: 39,99 Euro (64,99 Euro) Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 1 videocamera: 59,99 Euro (99,99 Euro)

La consegna, su tutti i prodotti, è garantita già per domani 1 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore e 45 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere accessori extra per i prodotti, oltre che scegliere il pagamento rateale in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero.