Amazon, offerte imperdibili su laptop Acer: i migliori modelli a meno di 500 euro

Siete alla ricerca di un nuovo laptop ma non avete necessità di un modello di fascia alta come il Lenovo con RTX 3050 Ti in offerta da Comet? Su Amazon potete trovare alcuni computer portatili Acer in sconto a prezzi alquanto interessanti, anche a meno di 500 euro. Ecco tre modelli perfetti sotto questa soglia.

Specifichiamo sin da subito che i laptop che trovate di seguito non hanno performance così elevate: nel migliore dei casi, ovvero nel dispositivo più costoso, si accede al massimo al processore AMD Ryzen 5 5500U senza scheda grafica dedicata. Insomma, sono semplici computer per ufficio e studio senza particolari pretese.

Acer Extensa 15 EX215-32-C40M Pc Portatile, Notebook, Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" IPS FHD LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Windows 11 Pro: 319 euro

Acer Swift 1 SF114-33-P534 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Pentium N5030, Ram 4 GB, 128 GB SSD, Display 14" FHD IPS LED, 1,3 Kg, Batteria 16 ore, Windows 11 Home in S mode, Microsoft 365: 329 euro

Acer Aspire 5 A515-45-R9EC PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver: 429 euro

Notiamo dunque che soltanto i modelli Acer Swift 1 e Aspire 5 sono vicini al prezzo più basso di sempre, con un distacco di massimo dieci euro. Amazon è responsabile di vendita e spedizione e garantisce la consegna gratuita in pochi giorni, con pagamento completabile a rate soltanto tramite piano Cofidis con interessi.

