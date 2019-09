Amazon: offerte su iPad Pro da 11'', monitor da gaming curvo ASUS e microSD Samsung

Anche quest'oggi, Amazon Italia delizia i propri utenti con un'ampia gamma di prodotti in offerta. Nella fattispecie, la piattaforma di vendita online di Jeff Bezos sconta un tablet Apple, un monitor ASUS ROG ed una microSD Samsung<7b>.

Partendo proprio dalla memoria Samsung, si tratta dell'EVO Plus da 64 gigabyte, una microSD con adattatore SD di classe UHS-I grado 3 ed in grado di offrire una velocità di lettura di 100 MB/s e scrittura di 60 Mb/s. Sul sito è possibile acquistarlo al prezzo di 12,50 Euro, rispetto ai 54,99 euro di listino, per un risparmio netto di 42,49 Euro, pari al 77%.

Per quanto riguarda l'iPad Pro, il modello da 11 pollici WiFi Only, con 1 terabyte di memoria interna passa dai 1.729 Euro imposti da Apple agli attuali 1.243,20 Euro, che si traduce in un risparmio di 485,80 Euro, pari al 28%.

Infine, Amazon propone in offerta anche il monitor da gaming curvo da 49 pollici DFHD. Si tratta dell'ASUS ROG STRIX XG49VG con risoluzione di 3840x1080 pixel e tempo di risposta fino a 4 ms. Il refresh rate indicato dal produttore è di 144 Hz. Il monitor viene proposto al prezzo scontato di 899,99 Euro, il minimo storico. Nel momento in cui stiamo scrivendo è indicata la disponibilità solo per due unità.