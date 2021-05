Amazon, offerte per iPhone 12 da 128GB, iPhone SE 2020 e altri modelli

Dopo avere visto le offerte di Amazon per OnePlus Nord, Samsung Galaxy S20 FE e Apple Watch 6, ora è il momento di vedere i modelli di iPhone disponibili a prezzi ridotti sul sito di e-commerce più usato al mondo. Tra i più importanti figurano l’ultimo iPhone 12 e l’iPhone SE uscito nel 2020: ecco i loro prezzi.

Apple iPhone 12 (128GB) : da 989,00 Euro a 953,00 Euro

: da 989,00 Euro a 953,00 Euro Apple iPhone SE (64GB) : da 499,00 Euro a 459,00 Euro

: da 499,00 Euro a 459,00 Euro Apple iPhone 11 (128GB) : da 769,00 Euro a 674,10 Euro

: da 769,00 Euro a 674,10 Euro Apple iPhone XR (64GB): da 619,00 Euro a 539,00 Euro

Tutti i modelli sono venduti e spediti da Amazon e dispongono della consegna senza costi aggiuntivi nel caso in cui si sia iscritto al piano Prime. Solo per iPhone 12 e iPhone SE, però, risulta possibile sfruttare il sistema di pagamento tramite 5 comode rate mensili, rispettivamente da 190,60 Euro al mese e 91,80 Euro al mese.

Anche i modelli con altre colorazioni e memoria più capiente risultano disponibili a prezzi leggermente diversi rispetto a quello consigliato o di listino, ma non risultano particolarmente vantaggiosi. Non mancano poi accessori e protezioni aggiuntive acquistabili a parte direttamente tramite Amazon. Infine, non essendo nota la data di conclusione di queste offerte, il nostro consiglio è quello di acquistare l’iPhone d’interesse il prima possibile.

