Amazon: offerte lampo fino al 42% su smartband Amazfit, Xiaomi e altri modelli

Nel corso di questa settimana abbiamo trattato molteplici promozioni proposte da Amazon, tra cui 4 TV DVB-T2 sotto i 250 Euro, ma non ci si ferma qui: sul portale italiano risultano disponibili anche 5 smartband con sconti fino al 42%, per marchi come Amazfit, Honor, Huawei, OPPO e Xiaomi. Vediamo i modelli interessati.

Offerte lampo Amazon su smartband

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute per Sport Uomo Donna – Verde: 25,41 Euro

Smartwatch Tracker Fitness Orologio con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute per Sport Uomo Donna – Verde: 25,41 Euro Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 37,90 Euro

Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 37,90 Euro HONOR Band 6 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Activity Tracker, SpO2 e Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi, 1.47’’ AMOLED Touch Screen,di 14 Giorni, 5ATM Smart Watch Versione Globale Nero: 41,90 Euro

Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Activity Tracker, SpO2 e Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi, 1.47’’ AMOLED Touch Screen,di 14 Giorni, 5ATM Smart Watch Versione Globale Nero: 41,90 Euro HUAWEI Band 4 Pro Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 0.95”, Monitoraggio Battito Cardiaco, Monitoraggio Scientifico del Sonno, GPS Integrato, Resistente all’Acqua, Nero (Graphite Black): 46,09 Euro

Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 0.95”, Monitoraggio Battito Cardiaco, Monitoraggio Scientifico del Sonno, GPS Integrato, Resistente all’Acqua, Nero (Graphite Black): 46,09 Euro OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 49,90 Euro

Sebbene la maggior parte di queste offerte venga segnalata da Amazon tra le “Offerte a tempo”, solo Amazfit Band 5 e il suo sconto del 42% risultano attivi solo fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 15 settembre 2021, salvo l’esaurimento scorte (al momento della scrittura dell’articolo, la richiesta ammonta al 30% del totale).

Chiarito questo dettaglio, notiamo che non tutti i prodotti citati risultano venduti da Amazon, ma che quest’ultimo si occupa della spedizione di ognuno di essi. Per questo motivo non manca la consegna gratuita anche in un giorno per i clienti Prime.

Tra le altre promozioni a tempo su Amazon appaiono anche schede SD, microSD e SSD SanDisk e WD in sconto fino domenica.