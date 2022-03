Amazon: le offerte di marzo su cuffie e tastiere da gaming Logitech

Oltre agli sconti Amazon su smartphone Xiaomi trattati nella mattinata odierna è possibile trovare sullo stesso sito anche cuffie e tastiere da gaming Logitech in promozione. In certi casi si raggiunge anche il prezzo più basso di sempre; dunque è davvero una occasione da non perdere.

Sconti Amazon su cuffie e tastiere da gaming Logitech

Logitech G335 Cuffie Gaming Cablate, Microfono Flip to Mute, Jack Audio da 3,5 mm, Padiglioni in Memory Foam, Leggera, Compatibile con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch- Nero: 39,99 Euro

Logitech G Pro Vr Cuffia Wireless Gaming Per Oculus Quest 2, Per Oculus, Cavo Regolabile, Driver Audio Di Precisione Pro-G, Struttura Acciaio E Alluminio, Connessione Aux 3.5mm A Bassa Latenza Nero: 69,99 Euro

Logitech G PRO X Cuffie Gaming - Microfono Removibile Blue VO!CE, Comodi Cuscinetti in Memory Foam, DTS Headphone 7.1 e Driver PRO G 50 mm, Edizione Ufficiale di League of Legends - Blu/Oro: 69,99 Euro

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero: 40,99 Euro

Logitech G PRO Tastiera Gaming Meccanica - Design Ultraportatile Tenkeyless, Cavo USB Rimovibile, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Edizione Ufficiale League of Legends - Blu/Oro: 79,99 Euro

Logitech G910 Orion Spectrum, Tastiera Gaming Meccanica con Cavo, Tasti RGB Retroilluminati, Switch Tactile Romer-G, 9 Tasti-G Programmabili, Doppio Display ARX Technology, QWERTY US Layout, Nero: 99,99 Euro

Segnaliamo in particolare che la tastiera Logitech G910 Orion Spectrum è venduta da Amazon al 52% in meno, sconto che consente di raggiungere il prezzo più basso di sempre. Allo stesso modo, la tastiera Logitech G PRO e le cuffie Logitech G PRO X sono proposte al minimo storico registrato sulla piattaforma e-commerce nata a Seattle. La consegna viene garantita in un giorno nella maggior parte dei casi, sempre a patto che siate abbonati a Prime.

In giornata abbiamo anche riportato gli sconti su SSD interni ed esterni Samsung, sempre disponibili su Amazon.