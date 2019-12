Amazon dà il via alle Offerte di Natale fino al 22 Dicembre: sconti anche su TV OLED

Con il via ufficiale della stagione natalizia, Amazon ha lanciato oggi le "Offerte di Natale", che saranno disponibili fino al 22 Dicembre su una vasta gamma di categorie, tra cui figurano anche gli smartphone, cuffie, speaker, informatica, software, TV, home cinema e dispositivi del colosso di Seattle.

Nell'apposita pagina infatti è presente una ricca selezione di prodotti, ma ovviamente in questa news ci concentreremo sull'informatica ed elettronica.

Fire TV Stick Basic Edition, ovvero quella senza supporto al 4K e con telecomando senza comandi vocali, è disponibile a 24,99 Euro, 15 Euro in meno rispetto ai 39,99 Euro. Risparmio importante anche su Echo Plus, che è disponibile a 99,99 Euro, dai 134,99 Euro precedenti.

Dal fronte dell'informatica invece citiamo il monitor HP Pavilion 27 Quantum Dot da 27 pollici a 299,99 Euro, mentre per quanto riguarda il comparto TV sono disponibili vari televisori Sony a prezzi ridotti, ma anche Hisense ed LG OLED.

Molto ricca anche l'offerta sugli accessori per smartphone, mentre dal fronte delle cuffie, speaker ed accessori musicali citiamo le promozioni sugli speaker portatili Ultimate Ears e Jaybird, mentre le Huawei FreeBuds 3, nella colorazione bianca sono disponibili e 164 Euro, il 15% in meno rispetto ai 179 Euro di listino. La spedizione però è garantita in 1-4 settimane, segno che il riscontro è stato importante.