Amazon: offerte di Natale su aspirapolveri senza fili Rowenta: fino 40% in meno

Natale si avvicina e le promozioni sui vari portali e-commerce non possono mancare, anzi si fanno sempre più numerose. Per coloro che amano la pulizia e l’ordine, su Amazon troverete diversi aspirapolvere senza fili Rowenta fino al 40% in meno, giusto per rispondere all’aspirapolvere Dyson in offerta su eBay.

Sconti Amazon su aspirapolvere senza fili Rowenta

Rowenta RH6921 X-PERT 3.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile e Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 45 Min, Luci LED: 119,99 Euro

Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile e Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 45 Min, Luci LED: 119,99 Euro Rowenta RH6971 X-PERT 3.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente con Kit Animal Care, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Tecnologia Flex, Autonomia 45 Min, Luci LED: 149,99 Euro

Aspirapolvere Senza Fili Potente con Kit Animal Care, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Tecnologia Flex, Autonomia 45 Min, Luci LED: 149,99 Euro Rowenta RH6974 X-PERT 3.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente con Kit Animal Care, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 45 Min, Luci LED: 149,99 Euro

Aspirapolvere Senza Fili Potente con Kit Animal Care, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 45 Min, Luci LED: 149,99 Euro Rowenta XFORCE FLEX 8.60 , Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza, 35 Minuti di Autonomia, Animal Kit con spazzola a LED per rimuovere i peli degli animali, ottima per la pulizia dell’auto: 199 Euro

, Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza, 35 Minuti di Autonomia, Animal Kit con spazzola a LED per rimuovere i peli degli animali, ottima per la pulizia dell’auto: 199 Euro Rowenta RH9898 X-FORCE 11.60 Aqua Aspirapolvere Senza Fili Potente, Aspira e Lavapavimenti, Scopa Elettrica Senza Fili Leggera Multisuperficie, Tecnologia Flex, 3 Modalità, Autonomia 45 Min, Luce LED: 299 Euro

Interessante notare come in diversi casi si parli del prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, ergo si tratta veramente di promozioni imperdibili. Il colosso dell’e-commerce si occuperà anche di vendita e spedizione, con consegna gratuita per i clienti Prime. I lettori interessati potranno poi optare per il pagamento in unica soluzione o a rate Tasso Zero. Infine, segnaliamo che tutte le offerte citate dureranno fino al 17 dicembre 2021.

