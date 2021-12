Amazon, al via le Offerte di Natale: sconti fino al 40% sui regali fino al 23 Dicembre

Archiviato un Black Friday da record per Amazon, il colosso di Seattle lancia oggi le "offerte di Natale", che ci proiettano già nel clima delle festività e permettono di risparmiare fino al 40% sui regali per i propri cari.

Come si può vedere direttamente attraverso la pagina dedicata alle offerte di Natale Amazon, le promozioni abbracciano un'ampia gamma di prodotti e saranno attive fino al prossimo 23 Dicembre 2021.

Sono disponibili le offerte lampo, ma anche quelle con importi inferiori ai 20 Euro. Non mancano le offerte sui prodotti a marchio Amazon, ma anche quelle riguardanti la moda, casa e cucina, informatica e software, cellulari ed accessori, giochi e giocattoli, la salute e cura della persona, il comparto TV & Home Entertainment, ma anche il bricolage, lo sport e fitness ed i videogiochi. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Ovviamente nel corso delle prossime ore e settimane segnaleremo su queste pagine le promozioni che meritano maggiore menzione e gli sconti più importanti.

Come avvenuto anche in precedenza, rinnoviamo il consiglio ad ordinare con lauto anticipo i regali per Natale in quanto i corrieri potrebbero fare ritardi a causa del picco di ordini che sicuramente sarà registrato nel corso dei prossimi giorni. Amazon ha esteso il periodo di reso fino al 31 Gennaio 2022.