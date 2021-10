Amazon: offerte pazze su auricolari TWS, Galaxy Buds al prezzo più basso di sempre

Dopo avere trattato le offerte odierne su monitor e SSD da gaming su Amazon, torniamo nuovamente nella piattaforma di e-commerce statunitense per elencarvi alcuni auricolari TWS in sconto per marchi come Samsung, Sony e Xiaomi, di cui due modelli al prezzo minimo storico.

Sconti Amazon su auricolari TWS

Xiaomi Redmi Airdots 2 - Auricolari Wireless Bluetooth 5.0, Cuffie Senza fili con Vero Suono Stereo con Microfono, Nero: 25,99 Euro

- Auricolari Wireless Bluetooth 5.0, Cuffie Senza fili con Vero Suono Stereo con Microfono, Nero: 25,99 Euro Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2 , auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio: 49,99 Euro

, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio: 49,99 Euro Sony WF-XB700 - Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 59,90 Euro

- Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 59,90 Euro Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Mystic Bronze [Versione Italiana]: 95,62 Euro

Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Mystic Bronze [Versione Italiana]: 95,62 Euro Samsung Galaxy Buds Pro Auricolari wireless, Cancellazione attiva dei rumori, Suono ambientale, IPX7, Carica Wireless, [Versione Italiana], Nero (Phantom Black): 169 Euro

Auricolari wireless, Cancellazione attiva dei rumori, Suono ambientale, IPX7, Carica Wireless, [Versione Italiana], Nero (Phantom Black): 169 Euro Sony WF-1000XM3 - Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero): 169,99 Euro

Di questi modelli elencati, i Samsung Galaxy Buds sono al prezzo più basso di sempre proposto su Amazon, ergo sono offerte davvero imperdibili! Per quanto riguarda gli auricolari Soundcore Life P2, invece, si segnala la disponibilità di un coupon sconto aggiuntivo da 12 Euro applicabile direttamente dalla pagina prodotto, attivando la casella presente sotto al prezzo attuale.

Si nota, infine, che la maggior parte delle cuffiette citate è venduta e spedita da Amazon e la consegna avviene senza costi aggiuntivi anche in 1 giorno per clienti iscritti a Prime.

Sempre nella giornata di oggi abbiamo visto anche alcune offerte su stampanti 3D FDM e MSLA.