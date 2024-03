Amazon Offerte di Primavera 2024: gli auricolari e cuffie in sconto da non perdere

Continuiamo a segnalare offerte in occasione della Festa di Primavera targata Amazon, che propone come sempre anche un’ampia gamma di auricolari e cuffie sia senza fili che cablate a prezzo ridotto. I brand che partecipano a tale promozione sono tanti, e vanno ad occupare varie fasce di prezzo.

Di seguito alcuni sconti:

Soundcore by Anker P3i Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva Ibrida: 31,76 Euro

Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva Ibrida: 31,76 Euro Auricolari Bluetooth 5.3 , 2023 Cuffie Wireless Stereo HiFi con 4 HD Mic, ENC Cancellazione Rumore Senza Fili: 19,99 Euro

, 2023 Cuffie Wireless Stereo HiFi con 4 HD Mic, ENC Cancellazione Rumore Senza Fili: 19,99 Euro Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [esclusiva amazon]: 79,99 Euro

Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [esclusiva amazon]: 79,99 Euro PHILIPS Cuffie Bluetooth con Microfono Wireless: 27,99 Euro

Bluetooth con Microfono Wireless: 27,99 Euro OPPO Enco Buds2 Pro Auricolari True Wireless: 28,49 Euro

Le date di scadenza delle promozioni variano a seconda del prodotto: per alcuni viene indicata direttamente nella colonna di destra, dove è presente un countdown. Per altri, invece, la disponibilità è legata alla richiesta da parte degli utenti: anche in questo è presente l’apposita indicazione con la percentuale di disponibilità.

Come sempre, però, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio nei confronti del prodotto che vi interessa di più, per evitare di lasciarvi sfuggire questi prezzi molto interessanti.