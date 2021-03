Amazon, offerte di primavera anche per smartwatch Huawei e Samsung: fino al 47% di sconto

Su Amazon in questo periodo è possibile trovare diversi TV Samsung e LG in sconto in occasione delle offerte di primavera, ma non mancano pure promozioni interessanti su smartwatch a marchi Huawei e Samsung, sempre nel contesto di questa ultima settimana di marzo di sconti. Vediamo la lista completa di orologi in offerta.

Sconti Amazon smartwatch Huawei e Samsung

HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39" AMOLED HD Touchscreen, GPS e GLONASS, Auto Rileva 6 Sport, Tracking di 15 Sport Diversi, VO2Max, Battito Cardiaco in Tempo Reale, Rosso (Lava Red): 89,99 Euro (169,90 Euro)

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black: 129,99 Euro (229,00 Euro)

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39" AMOLED HD, 2 settimane utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Nero (Night Black): 209,99 Euro (299,90 Euro)

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black: 79,99 Euro (129,99 Euro)

Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Nero (Aluminium Black), Versione Italiana: 189,90 Euro (299,00 Euro)

Samsung Galaxy Watch3 Smartwatch Bluetooth, cassa 45mm acciaio, cinturino pelle, Saturimetro, Rilevamento cadute, Monitoraggio sport, 53,8g, Batteria 340 mAh, IP68, Mystic Silver [Versione Italiana]: 349,90 Euro (469,00 Euro)

Tutti questi smartwatch sono venduti e spediti da Amazon, di conseguenza ciascuno dispone della consegna senza costi aggiuntivi e anche in 1 giorno per i clienti iscritti al piano Prime. Inoltre, per i modelli oltre i 100 Euro è disponibile anche il pagamento a rate con CreditLine di Cofidis al check-out. Infine, essendoci un termine delle offerte fissato al 31 marzo 2021 consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente nel caso in cui siano modelli di vostro interesse.

Tra l’altro, sul sito potete trovare anche la nostra recensione di Huawei Watch Fit.