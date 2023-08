Amazon e le Offerte sui prodotti resi: un'importante occasione per risparmiare

Al netto dei sette consigli di Amazon per risparmiare in questo periodo estivo, il ben noto portale e-commerce sta ora mettendo in evidenza le cosiddette Offerte sui prodotti resi, che possono potenzialmente rappresentare un'importante occasione di risparmio per più di qualcuno.

Collegandosi alla home page del portale ufficiale di Amazon Italia nella giornata dell'8 agosto 2023 risulta infatti possibile notare la presenza di un apposito "banner" che rimanda a un'area relativa alla sezione Amazon Seconda mano. In quest'ultima pagina risultano quindi accessibili sconti fino al 50% su prodotti resi (ma che possono però chiaramente risultare ancora utili a qualcuno).

A tal proposito, Amazon scrive di voler "dare una nuova vita ai prodotti resi", verificandone anche con attenzione la qualità. Di mezzo ci possono infatti essere delle riparazioni, ma vengono comunque effettuati tutti i test del caso prima di rimettere in vendita l'articolo. Per il resto, il colosso dell'e-commerce fa riferimento al fatto che acquistare prodotti in questo modo può risultare importante per l'ambiente (e non solo per portarsi a casa qualcosa in modo scontato).

In ogni caso, al momento in cui scriviamo tra le categorie di prodotti più popolari ci sono Informatica, Casa e cucina, Fai da te ed Elettronica e foto. Potreste per il resto chiaramente voler approfondire ulteriormente i dettagli forniti dalla stessa Amazon su questa tipologia di prodotti, ma in questa sede risultava interessante notare quanto il colosso dell'e-commerce stia spingendo tali offerte.

