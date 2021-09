Amazon, ultimi giorni delle offerte SanDisk e Western Digital su hard disk e microSD

Ultimi due giorni per poter godere delle promozioni Amazon proposte sulle memorie come hard disk e microSD a marchi SanDisk e Western Digital. Tra poco più di 48 ore, infatti, scadranno le offerte ed è tempo di fare un recap per capire cosa c'è d'interessante.

Sconti Amazon su hard disk e microSD SanDisk e Western Digital

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30: 20,99 Euro (36,06 Euro)

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 1 TB, Blu (Bordo Cobalto): 110,99 Euro (258,99 Euro)

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30, SDSQXBZ-128G-GN6MA: 29,99 Euro (38,99 Euro)

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 256 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30: 53,99 Euro (94,99 Euro)

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 256 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 120.000 ore di Endurance: 69,99 Euro (94,99 Euro)

SanDisk iXpand Wireless Charger 256 GB, Caricabatterie Veloce da 10 W con Backup Automatico di Foto per Smartphone Apple e Android Compatibili con Tecnologia Qi: 128,99 Euro (157,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con tutti i vantaggi previsti dal Prime anche in merito alla possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.