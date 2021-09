Amazon: Offerte di Settembre anche sui dispositivi Echo e Kindle, fino al 56% in meno

Mentre continuano gli sconti su auricolari e cuffie wireless Sony e Bose, stanno per concludersi le Offerte di Settembre 2021 proposte da Amazon. Tra le promozioni del momento, come ci si può aspettare, rientrano anche tutti i dispositivi Amazon Echo, Fire e Kindle, con tagli di prezzo anche del 56%: ecco i prodotti interessati.

Sconti Amazon su dispositivi Echo, Fire e Kindle

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 21,99 Euro

- Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 21,99 Euro Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Bianco ghiaccio: 29,99 Euro

- Altoparlante intelligente con Alexa - Bianco ghiaccio: 29,99 Euro Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 54,99 Euro

| Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 54,99 Euro Echo Auto - Porta Alexa in auto con te: 44,99 Euro

- Porta Alexa in auto con te: 44,99 Euro Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa: 14,99 Euro

– Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa: 14,99 Euro Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD: 89,99 Euro

| Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD: 89,99 Euro Kindle Paperwhite, resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", 8 GB, con pubblicità: 104,99 Euro

Ovviamente, trattandosi di dispositivi prodotti da Amazon è la società statunitense stessa a occuparsi della sua vendita e spedizione, ergo viene garantita la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno per tutti i clienti iscritti a Prime. Inoltre, non manca il sistema di pagamento a rate Amazon per qualsiasi prodotto citato, mentre solo per Kindle Paperwhite è disponibile il pagamento rateale proposto da Cofidis al check-out.

Ricordiamo, infine, che tutte queste promozioni rientrano nelle Offerte di Settembre e per questo la loro scadenza è prevista per domani, martedì 7 settembre 2021.

