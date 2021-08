Amazon Offerte di Settembre, sconti fino al 40% su migliaia di prodotti

Amazon sta attirando l'attenzione in molteplici modi, dalla trasmissione della Supercoppa UEFA su Prime Video ai dettagli su "New World", ovvero il videogioco di prossimo arrivo di Amazon Games. Nonostante questo, la nota azienda non sta di certo smettendo di lanciare promozioni tramite il suo portale e-commerce.

Infatti, il 30 agosto 2021 partirà l'iniziativa "Offerte di Settembre", che continuerà fino al 7 settembre 2021. Si prospettano giornate con parecchi sconti per quel che riguarda il portale ufficiale italiano di Amazon, dato che il colosso di Seattle fa riferimento a "migliaia di offerte".

Stando sempre a quanto comunicato dalla stessa società di Andy Jassy, che ricordiamo ha sostituito Jeff Bezos per quel che concerne il ruolo di CEO di Amazon, gli sconti arriveranno fino al 40%. Al momento in cui scriviamo non ci sono in realtà molti dettagli in merito alla tipologia di prodotti che verranno scontati a partire dal 30 agosto 2021 e fino al 7 settembre 2021, ma presumibilmente ci sarà un po' di tutto (in puro stile Amazon).

Ricordiamo tra l'altro che non manca anche l'iniziativa "Amazon Gaming Week", che continuerà fino al 31 agosto 2021. Inoltre, ovviamente sul noto portale e-commerce fanno capolino anche altre offerte che vanno oltre. Insomma, in pieno periodo di iniziative "Back To School", anche Amazon sta organizzando le sue offerte "per ripartire alla grande".