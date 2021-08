Amazon: 'Offerte di Settembre' anche su smartphone Xiaomi e POCO, fino a 150 Euro in meno

Le “Offerte di Settembre” di Amazon sono ufficialmente iniziate. Dalla durata prevista fino al 7 settembre, queste promozioni spaziano dagli smartphone ai PC, passando per monitor, televisori e molto altro ancora. In questa occasione specifica tratteremo alcuni telefoni Xiaomi e POCO in sconto, per cali fino al 23%.

Offerte Amazon di settembre su smartphone Xiaomi e POCO

- Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Deep Ocean Blue (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 329,90 Euro Mi 11i - Smartphone 8+128GB, 6,67” AMOLED Ultra-tiny DotDisplay, Snapdragon 888, 108MP Triple-Camera, 4520mAh, Frosty White (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 499,90 Euro

A occuparsi della vendita e della spedizione di tali dispositivi mobili è sempre e soltanto Amazon, che al contempo garantisce la consegna senza costi aggiuntivi anche in 1 giorno per clienti iscritti al piano Prime, assieme alla possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis al check-out. Inoltre, il colosso statunitense propone anche dei piani di protezione per ogni smartphone, così da coprirli ulteriormente da danni accidentali e furto se lo desiderate.

Sempre nella stessa iniziativa rientra anche il foldable Motorola RAZR 5G, proposto sotto i 1000 Euro per questa settimana.