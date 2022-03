Amazon: le offerte del momento su smartband e smartwatch Huawei e Xiaomi

Il mese di marzo 2022 inizia con una nuova serie di promozioni su Amazon: oltre al Microsoft Surface Go 3 al prezzo minimo storico, ecco a voi alcuni smartwatch Huawei e Xiaomi in offerta. I tagli di prezzo rilanciati dalla società di e-commerce non sono notevoli, ma potrebbero pur sempre interessarvi.

Sconti Amazon su smartwatch Huawei e Xiaomi

Xiaomi Mi Watch , Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 124,90 Euro

, Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 124,90 Euro HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell’Ossigeno, Resistente all’Acqua, Sakura Pink: 39,99 Euro

Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell’Ossigeno, Resistente all’Acqua, Sakura Pink: 39,99 Euro HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black: 79,99 Euro

Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black: 79,99 Euro Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 46 mm con adattatore Huawei AP52, GPS, 15 modalità di allenamento, display del quadrante in vetro 3D, chiamata tramite Bluetooth, Matte Black: 119,99 Euro

Questi smartwatch sono tutti venduti e spediti da Amazon, la quale consente anche di effettuare il pagamento in più rate mensili con Cofidis nel caso dei modelli venduti a oltre 100 Euro. Nel caso dello Huawei Watch Fit, inoltre, si può ottenere un ulteriore risparmio di 4 Euro al check-out. La consegna, infine, avverrà in un giorno per i clienti Prime.

Segnaliamo ancora una volta, in conclusione, le cuffie Sennheiser per audiofili in offerta da Amazon.