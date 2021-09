Amazon, offerte su smartphone Motorola: RAZR 5G a 600 Euro in meno, c'è anche Edge 20 Pro

Assieme agli sconti su 5 Chromebook e notebook Lenovo, durante le “Offerte di Settembre” di Amazon è possibile trovare anche diverse offerte su smartphone Motorola per qualsiasi fascia di prezzo, con tagli che vanno anche a 600 Euro rispetto al prezzo di listino per il pieghevole RAZR 5G. Vediamo tuti i modelli interessati a questi sconti pazzi.

Sconti Amazon su smartphone Motorola

Motorola Edge 20 Pro (108 MP, 5G, Display 6.7" 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 870, 50x Super Zoom, 4500 mAH, 12/256GB, Dual SIM, Android 11), Midnight Blue: 639 Euro

Motorola RAZR 5G (display flessibile 6.2", display esterno quick view 2.7", 5G, fotocamera 48 MP, octa-core Qualcomm Snapdragon 765, 2800 mAH, Dual SIM, 8/256GB, Android 10), Blush Gold: 999 Euro

Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 199 Euro

Motorola moto g 5G (tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 214,96 Euro

Motorola Moto E7 - Smartphone 32GB, 2GB RAM, Dual Sim, Mineral Gray: 92,70 Euro

Motorola Moto E7 Power - Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual Sim, Tahiti Blue: 118,99 Euro

Motorola Moto G50 - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Steel Gray: 195,68 Euro

Ci sono diverse precisazioni da fare: Motorola Edge 20 Pro è acquistabile ora in preordine ma diventerà disponibile solamente dal 28 settembre 2021 e, assieme a RAZR 5G e Moto One Fusion+, prevede la conclusione dell’offerta tra 6 giorni. Ancora, non tutti gli smartphone sono venduti e spediti da Amazon; per questo motivo consigliamo di verificare l’attendibilità del rivenditore terzo se presente. Per buona parte dei modelli citati risulta disponibile la consegna senza costi aggiuntivi e, in certi casi, anche in un singolo giorno. Infine, allo stesso modo, non tutti gli smartphone possono essere pagati a rate con Cofidis o con il piano firmato Amazon.

Ricordiamo in conclusione che il colosso dell’e-commerce propone anche Amazon Fire TV Stick in offerta, a partire da 19,99 Euro.