Amazon: offerte su smartphone Samsung, Xiaomi ed Huawei

Anche nella giornata di oggi, continuano su Amazon le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. La compagnia di Seattle si sofferma però sugli smartphone: sono tanti i marchi in sconto, tra cui Samsung, Xiaomi ed Huawei. Vediamo insieme quali sono le offerte più convenienti e le variazioni di prezzo.

Amazon: sconti su smartphone Samsung, Xiaomi ed Huawei

Huawei P smart 2019 15,8 cm (6.21") 3 GB 64 GB Dual SIM ibrida 4G Blu 3400 mAh: 139,98 Euro;

Xiaomi Mi 9 Lite Aurora Blue 6,39" 6gb/128gb Dual Sim: 245 Euro;

Huawei P30 15,5 cm (6.1") 6 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G Blu 3650 mAh: 427,99 Euro;

Samsung Galaxy M30s Display 6.4", Nero, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual SIM, Smartphone, Android 9 Pie - Versione Italiana [Esclusiva Amazon]: 239,90 Euro;

Samsung Galaxy A51 Smartphone, Display 6.5" Super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 4000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 172 g, (2020) [Versione Italiana], Black: 299 Euro.

Amazon come sempre non ha specificato la data di scadenza delle promozioni. Alcuni prodotti però non beneficiano di tutti i vantaggi del Prime in quanto spediti e venduti da venditori terzi e non direttamente dalla società di Seattle.

Fateci sapere cosa ne pensate.