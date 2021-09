Amazon: le offerte del momento su smartphone e smartwatch Xiaomi e POCO

Amazon continua a proporre sempre più sconti interessanti anche a fine settembre 2021: oltre all’SSD SanDisk al prezzo più basso dell’ultimo mese, il colosso guidato da Andy Jassy propone anche offerte su smartphone Xiaomi e POCO, assieme a Mi Smart Band 6 e Mi Watch Lite. Ecco quali sono i prezzi dei prodotti interessati.

Sconti Amazon su smartphone e smartwatch Xiaomi e POCO

Xiaomi Mi 11 Lite - Smartphone 6+128GB, 6,55" AMOLED Dot Display, Snapdragon 732G, 64 MP AI Tripla Camera, 4250 mAh, Peach Pink: 276,07 Euro

- Smartphone 6+128GB, 6,55" AMOLED Dot Display, Snapdragon 732G, 64 MP AI Tripla Camera, 4250 mAh, Peach Pink: 276,07 Euro Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Onyx Gray: 284,90 Euro

- Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Onyx Gray: 284,90 Euro POCO X3 Pro - Smartphone 8GB RAM, 256GB ROM, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Phantom Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 269,90 Euro

- Smartphone 8GB RAM, 256GB ROM, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Phantom Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 269,90 Euro Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 39,99 Euro

Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 39,99 Euro Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4'', Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, BLU NAVY, Versione Italiana: 54,99 Euro

Sebbene non si trattino di prezzi minimi storici, potrebbero essere pur sempre sconti allettanti per chi è a caccia di un wearable d’ultima generazione o di smartphone affidabili e non troppo costosi. A occuparsi della loro vendita non è sempre Amazon, nello specifico per Mi 11 Lite e Redmi Note 10 Pro si parla di rivenditori terzi per i quali consigliamo, come da nostra prassi, di verificarne l’attendibilità.

Della spedizione, però, se ne occupa sempre la società di e-commerce, la quale offre la consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime e la possibilità di pagare il prodotto d’interesse a rate Tasso Zero secondo il loro piano o, altrimenti, quello pensato da Cofidis.

