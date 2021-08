Amazon: le offerte del momento su SSD Crucial, Kingston e Samsung, fino al 38% in meno

Nella giornata odierna abbiamo visto una serie di offerte Amazon su smart TV DVB-T2 Hisense e TCL, ma la piattaforma di e-commerce presenta anche promozioni interessanti su SSD interni Crucial, Kingston e Samsung, con tagli di prezzo che raggiungono il 38% rispetto al listino. Vediamo i modelli coinvolti nell’iniziativa.

Sconti Amazon su SSD interni Crucial, Kingston e Samsung

Kingston A400 SSD SA400S37/240G Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 240 GB: 29,90 Euro

SA400S37/240G Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 240 GB: 29,90 Euro Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1(Z) fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 49,14 Euro

CT480BX500SSD1(Z) fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 49,14 Euro Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1(Z) SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 54,99 Euro

CT500MX500SSD1(Z) SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 54,99 Euro Crucial P2 CT500P2SSD8 SSD Interno, 500GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 60,25 Euro

SSD Interno, 500GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 60,25 Euro Samsung Memorie MZ-V8P1T0B 980 PRO SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2, Nero: 195,99 Euro

Tutte queste soluzioni per l’archiviazione sono vendute e spedite da Amazon stessa, dunque dispongono della consegna gratuita anche in 1 giorno, mentre solo per il modello più costoso firmato Samsung risulta possibile effettuare il pagamento a rate secondo il piano proposto da Cofidis al check-out. Mancando una data di conclusione di tali offerte, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se dovessero essere SSD di vostro interesse.

