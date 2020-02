Amazon: offerte su SSD e microSD SanDisk e su un router TP-Link

Anche quest'oggi, Amazon propone degli interessanti sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi la catena di distribuzione propone delle offerte molto interessanti su tantissimi accessori targati SanDisk e su un router TPLink.

Sconti Amazon su prodotti SanDisk

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30: 119,99 Euro (213,99 Euro);

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 128 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30: 42,51 Euro (50,99 Euro);

SanDisk Ultra Scheda di Memoria SDXC Traditional, Velocità fino a 80 MB/sec, 128 GB, Classe 10: 29,99 Euro (56,99 Euro);

SanDisk Extreme SSD Portatile 500GB, resistente alla polvere, Velocità di Lettura fino a 550MB/s: 95,99 Euro (102,99 Euro).

In sconto troviamo anche il modem router TP-Link Archer VR2800, compatibile con ADSL, VDSL e Fibra, dotato di 4 porte Gigabit, 2 ingressi USB 3.0 e di una CPU Broadcom Dual-Core, che può essere acquistato a 129,99 Euro, rispetto ai 249,99 Euro precedenti.

Tutti i prodotti beneficiano delle spedizioni Prime, e come sempre la compagnia di Seattle non ha diffuso alcuna informazione in merito alla data di scadenza.

Fateci sapere se avete trovato qualcosa d'interessante oppure se per la giornata di oggi non avete trovato nulla di particolarmente utile da acquistare.