Amazon: offerte su SSD Samsung, Surface Laptop e Garmin Vivoactive 3

Giornata di grandi offerte per Amazon quest'oggi. La società di Seattle propone in sconto diversi prodotti, tra cui un SSD, un laptop ed un dispositivo indossabile per lo sport. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il primo prodotto in offerta è un SSD Samsung interno, con nome di modello MZ-76Q2T0BW, della linea 860 QVO, che nella versione da 2 terabyte può essere acquistato a 229,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 305,49 Euro di listino, per un risparmio netto di 75,59 Euro. Il disco allo stato solito offre una velocità di lettura sequenziale di 550 MB/sec e di scrittura fino a 520 Mb/sec.

In offerta anche il Surface Laptop, che nella configurazione con processore i5, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, nella colorazione platino è disponibile ad 869 Euro, il 42% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino, per un risparmio netto di 630 euro.

Come dicevamo nel titolo, è disponibile a prezzo scontato anche il Garmin Vivoactive 3, uno smartwatch con GPS progettato appositamente per lo sport. A livello tecnico include profili sport, sensore cardio ed anche la possibilità di effettuare il pagamento tramite contactless. Il prezzo proposto da Amazon è di 179 euro.

Sulla data di scadenza delle offerte, però, non sono disponibili informazioni.