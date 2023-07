Amazon, offerte su tablet e laptop Lenovo: sconti fino al 12%

Amazon in giornata odierna propone un trittico di offerte molto interessanti su alcuni prodotti a marchio Lenovo. Nella fattispecie, il marketplace online permette di acquistare a prezzi ridotti due tablet ed un laptop Lenovo Legion 5 Pro da gaming con NVIDIA RTX 3070 con 8GB di memoria.

Di seguito i dettagli:

Lenovo Tab P11 Seconda Generazione, Display 11.5" 2K, MediaTek Helio G99, LTE + WI-FI 5, MicroSD Slot, RAM 6 GB, Memoria 128GB, Android 12, Storm Grey [Esclusiva Amazon] + Alimentatore: 299 Euro (339 Euro)

Seconda Generazione, Display 11.5" 2K, MediaTek Helio G99, LTE + WI-FI 5, MicroSD Slot, RAM 6 GB, Memoria 128GB, Android 12, Storm Grey [Esclusiva Amazon] + Alimentatore: 299 Euro (339 Euro) Lenovo Tab M10 Plus Terza Generazione, Display 10.6" 2K - (Processore MediaTek Helio G80, WI-FI, RAM 4GB, Memoria 64GB, Android 12) - Storm Grey, Esclusiva Amazon con Alimentatore: 179 Euro (199 Euro)

Terza Generazione, Display 10.6" 2K - (Processore MediaTek Helio G80, WI-FI, RAM 4GB, Memoria 64GB, Android 12) - Storm Grey, Esclusiva Amazon con Alimentatore: 179 Euro (199 Euro) Lenovo Legion 5 Pro Gaming Portatile, Display 16" 2.5K IP5 500nits 165Hz, Intel Core i7-12700H, RAM 2x8GB, 512GB SSD, NVIDIA RTX 3070 8GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Storm Grey: 1499 Euro (1699 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Sul laptop si può anche optare per il pagamento rateale in cinque mensilità da 299,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Come sempre, Amazon non indica la data di scadenza della promozione e per tale ragione consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

