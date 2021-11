Amazon offre 3 aspirapolvere senza fili rivali del Dyson fino al 46% in meno

Gli sconti di novembre 2021 su Amazon sono già interessanti, anche se il Black Friday 2021 non è ancora ufficialmente iniziato. Assieme ai robot aspirapolvere fino a 500 Euro in meno, il portale di e-commerce propone anche 3 aspirapolvere senza fili alternativi al Dyson in sconto, fino al 46% in meno sul listino.

Sconti Amazon su aspirapolvere senza fili

Polti SR90B Forzaspira SLIM - Scopa Elettrica senza Fili, Ricaricabile, con Doppia Funzione, Tecnologia Ciclonica, Autonomia fino a 40 min, Parcheggio Verticale, Bianco/Blu: 96,99 Euro (179 Euro)

- Scopa Elettrica senza Fili, Ricaricabile, con Doppia Funzione, Tecnologia Ciclonica, Autonomia fino a 40 min, Parcheggio Verticale, Bianco/Blu: 96,99 Euro (179 Euro) Rowenta X-PERT 3.60 , Aspirapolvere Senza Fili, Spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti, Leggera 2.2Kg, 45 Minuti di Autonomia: 129,99 Euro (179,99 Euro)

, Aspirapolvere Senza Fili, Spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti, Leggera 2.2Kg, 45 Minuti di Autonomia: 129,99 Euro (179,99 Euro) Hoover FD22RP011 Freedom Scopa Elettrica Senza Filo, ALLERGY & PETS, Autonomia 25 min, 0,7 Litri, Grigio e Rosso, 22w: 119 Euro (199 Euro)

Innanzitutto, notiamo che nessuno di questi modelli è proposto al prezzo minimo storico; tuttavia, si tratta di promozioni comunque allettanti. Chi desidera comprare un aspirapolvere elettrico senza fili senza spendere cifre particolarmente elevate, dunque, farà meglio a cogliere l’attimo.

Le offerte sono proposte dalla stessa Amazon, che si occupa di vendita e spedizione, con quest’ultima che avviene senza costi aggiuntivi e anche in un singolo giorno – ovviamente se si possiede l’abbonamento a Prime. Nel caso del modello Rowenta, fino al 14 novembre 2021 sarà possibile applicare un coupon aggiuntivo da 20 Euro direttamente tramite la pagina del negozio.

