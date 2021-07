Amazon offre 3 smart TV 4K Sony fino a 200 Euro in meno, c'è un Bravia OLED esclusivo

Oltre al TV LG OLED C1 in sconto, Amazon propone anche altri televisori con funzionalità smart e supporto al DVB-T2 in offerta, per tagli pari a 200 Euro rispetto al prezzo di listino. Nello specifico, in questa occasione tratteremo tre Android TV Sony tra cui un Bravia OLED 2021 esclusivo per il colosso dell’e-commerce.

Sconti Amazon su smart TV Sony

Sony KE55XH8096PBAEP Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (769,90 Euro)

Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1.499 Euro (1.699 Euro)

- Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1.499 Euro (1.699 Euro) Sony KD49X7055PBAEP, Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (799 Euro)

Tutti e tre questi televisori firmati Sony risultano venduti e spediti da Amazon e dispongono della consegna senza costi aggiuntivi, oltre che del pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. Inoltre, nelle pagine Amazon di tutti i modelli citati è possibile trovare anche altre varianti del medesimo televisore con display più o meno grande, anch’essi in sconto: se desiderate, dunque, un cambio di dimensioni, allora vi basterà selezionare quella desiderata tra le varie disponibili.

Ricordiamo infine che Amazon permette di ottenere un buono sconto da 5 Euro fino al 4 agosto 2021, ma solo a un numero limitato di clienti.