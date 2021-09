Amazon offre 4 smart TV 4K DVB-T2 al prezzo più basso di sempre: c'è un QLED Samsung

Oltre alle offerte di giornata su TV LG OLED e MacBook Air, Amazon questa settimana propone anche 4 smart TV 4K DVB-T2 al prezzo più basso di sempre. Si parla di modelli per ogni fascia di prezzo, di marchi come Samsung, Sony e TCL: vediamo quali sono i televisori interessati nel dettaglio.

Sconti Amazon su smart TV 4K DVB-T2

TCL TV 50P616 50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa [Classe di efficienza energetica E]: 379,99 Euro

50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa [Classe di efficienza energetica E]: 379,99 Euro Samsung TV UE55AU7190UXZT , Smart TV 55" Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G]: 479 Euro

, Smart TV 55" Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G]: 479 Euro Sony BRAVIA KD-43X80JP - Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 649 Euro

- Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 649 Euro Samsung TV QLED QE55Q75AATXZT, Smart TV 55" Serie Q70A, Modello Q75A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe F]: 849 Euro

Come spiegato in apertura, questi televisori risultano tutte esclusive Amazon proposte al prezzo minimo storico; il portale stesso segnala tali promozioni come “il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni”, giusto per confermare ulteriormente i dati ottenuti grazie a estensioni dedicate al tracciamento dei prezzi.

Tra gli altri dettagli segnaliamo che è la società statunitense stessa a occuparsi di vendita e spedizione, con consegna gratuita per clienti Prime e possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero. Al momento della scrittura di questa notizia mancano dettagli in merito alla conclusione delle promozioni, di conseguenza consigliamo di completare l’acquisto il prima possibile se dovessero risultare di vostro interesse.

