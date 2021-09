Amazon offre 5 monitor da gaming LG e Samsung con sconti fino a 199 Euro

Oltre alle offerte lampo su smartband Amazfit e di altri brand, Amazon oggi e per i prossimi giorni propone anche alcuni sconti interessanti su monitor da gaming LG e Samsung, con tagli di prezzo che raggiungono anche quota 199 Euro. Vediamo tutti i modelli coinvolti in questa iniziativa.

Sconti Amazon su monitor da gaming LG e Samsung

LG 24ML600S Monitor 24" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 149,99 Euro

LG 32UN500 Monitor PC 32" UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840x2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco: 299,99 Euro

Samsung Monitor Gaming CRG5 (C24RG52), Curvo (1800R), 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 169,90 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F24G33), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 199,90 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 289,90 Euro

Tutti e 5 i monitor citati sono venduti e spediti da Amazon, che dunque garantisce la consegna gratuita anche in un singolo giorno per gli utenti Prime. Il colosso dell’e-commerce permette inoltre di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o con il suo piano mensile. Segnaliamo, infine, che manca una data specifica di conclusione di queste promozioni e, per questo motivo, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se dovessero essere di vostro interesse.

Altre offerte del momento su Amazon riguardano invece 4 TV DVB-T2 a meno di 250 Euro.