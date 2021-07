Amazon offre ben 5 smart TV LG al minimo storico: fino a 2059 Euro in meno!

Oltre alle promozioni Amazon su Apple Watch SE e Apple Watch Series 6, sul portale italiano del colosso statunitense dell’e-commerce in queste ore è possibile trovare ben cinque smart TV LG al loro minimo storico mai registrato, per cali di prezzo che raggiungono anche i 2059 Euro in meno. Ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su smart TV LG

LG 43UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro

Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro LG 43UP76906LE Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro

Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro LG NanoCell 65NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65” 2021 con Processore 4K α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 899 Euro

Smart TV LED 4K Ultra HD 65” 2021 con Processore 4K α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 899 Euro LG OLED48C14LB Smart TV 4K 48", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.199 Euro

Smart TV 4K 48", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.199 Euro LG OLED83C14LA Smart TV 4K 83", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 5.939,99 Euro

I televisori LG qui citati sono tutti venduti e spediti da Amazon e godono della consegna senza costi aggiuntivi nel caso in cui si sia registrati al servizio Prime. Non manca anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o anche secondo il piano pensato dalla società di Seattle. Infine, segnaliamo che non è nota alcuna data di conclusione di queste offerte e, per questo, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente trattandosi di prezzi minimi storici.

Sempre su Amazon è possibile trovare persino un ventilatore da collo con LED in sconto.