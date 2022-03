Amazon offre laptop da gaming ASUS ROG con RTX 3070 al prezzo più basso di sempre

Oltre al lancio delle offerte Amazon su iPhone 12 ed iPhone 13, il gigante fondato da Jeff Bezos inizia questa penultima settimana di marzo 2022 con un'offerta interessante su ASUS ROG Zephyrus M16, laptop da gaming con RTX 3070 proposto al prezzo più basso di sempre.

Il computer portatile da gaming in questione è il modello ASUS ROG Zephyrus M16, da cui le specifiche seguenti:

ASUS ROG Zephyrus M16 GU603HR#B08CMZ8CQL, Notebook alluminio 16" WQXGA Anti-Glare 16:10, 165Hz, Intel Core i7-11800H, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB, Windows 10 Home, Nero chiaro: 2.499 Euro (2.699 Euro)

Come potete ben capire, quindi, lo sconto non è particolarmente elevato: si tratta di 200 Euro in meno, ovvero un taglio del 7% sul listino. Di questi tempi, tuttavia, si tratta comunque di una promozione da non sottovalutare, soprattutto se si considera che i componenti interni sono tutti di fascia alta, dal processore alla scheda video NVIDIA RTX 3070 di ultima generazione, ancora pressoché introvabile per le build Desktop.

Vendita e spedizione sono di competenza di Amazon, che provvede a consegnare il dispositivo senza costi aggiuntivi ai clienti abbonati a Prime. Si segnala, in aggiunta, che è possibile ottenere due o tre anni di garanzia aggiuntiva pagando una quota extra tra i 195 e i 284 Euro.

