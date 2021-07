Amazon: solo per oggi 5 smartphone, auricolari e smartwatch OPPO al prezzo minimo storico

Oltre alle offerte di giornata su computer portatili HP, su Amazon è possibile trovare solo per oggi i “Wow Deals” di OPPO su prodotti come smartphone, auricolari e smartwatch, tra cui figura anche OPPO Find X3 Pro a ben 250 Euro in meno. Vediamo tutti i dispositivi coinvolti in questa iniziativa esclusiva del portale di e-commerce.

Sconti Amazon esclusivi su dispositivi OPPO

OPPO A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Cosmo Blue: 289,90 Euro

Smartphone 5G, 173g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Cosmo Blue: 289,90 Euro OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Astral Blue: 359,90 Euro

Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Astral Blue: 359,90 Euro OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7''QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Blue: 899,90 Euro

Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7''QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Blue: 899,90 Euro OPPO Enco Free 2 W52 Auricolari True Wireless Bianchi, Bluetooth 5.2, Cancellazione del rumore, Padiglione In-Ear, Dynaudio Quality Sound, [Versione Italiana], Colore Black: 99,90 Euro

Auricolari True Wireless Bianchi, Bluetooth 5.2, Cancellazione del rumore, Padiglione In-Ear, Dynaudio Quality Sound, [Versione Italiana], Colore Black: 99,90 Euro OPPO Smartwatch da 46 mm, Display AMOLED 1.91" , GPS, NFC, Bluetooth 4.2, 1GB+8GB, WiFi, Wear OS by Google, Android e iOS, Funzione di Ricarica Rapida VOOC, Versione Italiana, Colore Black: 199,90 Euro

Questi dispositivi firmati OPPO sono tutti venduti e spediti da Amazon e godono non solo della consegna senza costi aggiuntivi ma anche della consegna in un singolo giorno, a patto che il cliente sia iscritto a Prime. Non manca, inoltre, la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o con il piano proposto dal colosso fondato da Jeff Bezos. Ricordiamo ancora una volta che le offerte in questione dureranno fino alle 23:59 di oggi, venerdì 30 luglio 2021, e che tutti i prezzi riportati sono il minimo storico mai registrato sulla piattaforma, eccetto per l’OPPO Watch che si distacca di appena 10 Euro.

Tra l’altro, oggi abbiamo segnalato anche 5 smartphone sotto i 200 Euro da Unieuro, tra i quali ci sono ben due modelli OPPO.