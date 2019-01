Amazon: oltre 100 milioni di dispositivi Alexa venduti

Storicamente, Amazon non ha mai diffuso molti dettagli sul numero di dispositivi con a bordo Alexa venduti. Tuttavia, l'andamento delle vendite nel corso della stagione natalizia sembra aver soddisfatto a pieno la società di Jeff Bezos, che ha raggiunto un importante traguardo.

Dave Limp di Amazon, parlando con i colleghi di The Verge ha affermato che ad oggi sono stati venduti 100 milioni di dispositivi Alexa a livello mondiale. Il dirigente non ha specificato quanti di questi siano device proprietari (come la linea Echo) e quanti di terze parti, ma il dato è comunque importante se si conta una categoria piuttosto acerba che ora si sta facendo largo in molti mercati, come quello italiano appunti.

Limp ha anche rivelato che gli Echo Dot, ovvero l'altoparlante di fascia bassa che rappresenta l'opzione meno costosa, è sold out fino a gennaio.

Purtroppo Amazon non ha diffuso molte informazioni supplementari a riguardo: ad esempio sarebbe interessante capire quanti dispositivi Alexa sono attivi per ogni nucleo familiare, ma come detto poco sopra il colosso di Seattle è sempre stato molto abbottonato e restio dal rilasciare dati di questo genere. Il parco di dispositivi compatibili comunque è molto ampio: ad oggi sono disponibili sul mercato 28.000 device che possono sfruttare le potenzialità del sistema Amazon.